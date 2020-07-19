شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقرر منع اسم الخطيب من قناة الزمالك واستبداله برئيس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منع ذكر اسم محمود الخطيب من قناة النادي الرسمية والاكتفاء بنطق رئيس النادي الأهلي. أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "مثلما لا يذكر اسمي في قناة الأهلي أو مؤسساته الإعلامية لا يذكر اسم الخطيب نهائياً". وطالب مرتضى منصور من الجميع تنفيذ قراره الخاص بعدما ذكر اسم الخطيب أسوة بما يحدث معه مشدداً أنه سيتعامل بالمثل في كل المواقف التي تحدث.

وقال مرتضى منصور، أن العدل هو أساس المُلك، وهو يراعي تطبيق العدل دائماً خلال رئاسته للنادي الأبيض.

وأضاف الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الجميع لدي سواسية في المعاملة، والعدل بيطبق على الكل".

وأردف:" قمت بشطب عضوية إبن أختي من الزمالك، وليس في قاموسي تمييز أحد على اّخر".

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تابع مرتضى منصور: مش عايزين نجيب اسم الخطيب في قناة الزمالك ثاني لا بالخير أو بالشر، عندما أريد توجيه الحديث له سأتحدث عنه في فيديو عبر صفحتي.