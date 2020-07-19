شكرا لقرائتكم المصري: طلبنا استكمال الدوري في برج العرب والجمهور لم يتبرع لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق طلب رسميا من اتحاد الكرة استكمال الدوري بستاد برج العرب. وقال الخولي تصريحات تلفزيونية : "طلبنا من اتحاد الكرة رسميا استكمال بطولة الدوري في ستاد برج العرب، خاطبنا الأمانة العامة للقوات المسلحة وبانتظار الرد". وأكمل: "الجمهور لم يتبرع للنادي المصري، ظروف الأندية الشعبية صعبة بسبب توقف النشاط". Advertisements خاض الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته على ملعبه بحي الضواحي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز. وعلى هامش مران المصري مساء اليوم على الاستاد واصل اسلام صلاح نجم وقائد الفريق برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور شادي السعدني ، وبمتابعة من أحمد سامح أخصائي التأهيل الذي حرص على أداء اللاعب لمجموعة متنوعة من تدريبات التقويات والمرونة.

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