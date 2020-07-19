شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: أقنعت شريف إكرامي بالتوقيع للجونة ووافقت علي انتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يتردد في قبول عرض الجونة لثقته في مجلس إدارة الفريق واللاعبين.
وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "مكالمة هاتفية جمعتني بشريف إكرامي جعلته ينضم لصفوف الجونة ووافقت بعدها علي انتقالة للأهلي".
وتابع: "تنبأت بقدرة باسم مرسي في النجاح مع الزمالك رغم إصابته قبل الإختبار".
وأتم: "أعشق التدريب لكنني لم أتردد في تركه والعمل كمدير للكرة حبا في الزمالك".
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