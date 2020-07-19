شكرا لقرائتكم سيف زاهر: اللجنة الخماسية غاضبة من مجاهد بسبب تسريباته للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى سيف زاهر، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمر الجنايني بريئة من قرار عودة اسئناف مسابقة الدورى المصرى بعد توقف طويل من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وتابع سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه على فضائية أون تايم سبورت مساء السبت قائلا: "من علاقتى بأفراد اللجنة الخماسية فكان جميعهم متخوفون من عودة استئناف مسابقة الدورى، وكانت رغبتهم إلغاء الموسم وبداية موسم جديد".

وأكد زاهر ان اللجنة الخماسية غاضبة من أحمد مجاهد بسبب تدخلاته فى بعض أمور الجبلاية، وتوصيل معلومات مغلوطة للاتحاد الدولي عن طريقه.

كما أوضح زاهر، أن اللجنة الخماسية كانت ترغب فى إنهاء الموسم الحالى وبداية موسم جديد، من أجل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية لانعقاد الجمعية العمومية ومن ثم انتخاب مجلس إدارة للجبلاية.

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وشدد عضو الجبلاية السابق، أن اللجنة تم تعينها لإدارة الاتحاد من قبل فيفا، وليس لهم يد فى مد فترة عملهم من عدمها.

وختم زاهر: "تم تعيين اللجنة لإدارة الأمور وهما نفسهم يخلصوا عملهم ويمشوا وكل واحد يشوف طريقه".