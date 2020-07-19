شكرا لقرائتكم عصام مرعي عن أزمة نادي القرن: هل يعقل أن يتساوى الوصيف بالبطل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أنه لا يوجد زملكاوي سيقول أن الأهلي نادي القرن والعكس صحيح.

وقال مرعي خلال تصريحات تلفزيونية : الزمالك هو الأكثر تتويجا في البطولات الأفريقية خلال القرن الماضي، وهل يعقل أن يتساوى الوصيف بالبطل".

وأكمل : "كيف يساوي الاتحاد الأفريقي في تصنيف نادي القرن بين بطولة دوري أبطال الدوري ببطولة كأس الكؤوس؟".

أضاف نجم الزمالك السابق، أن عودة النشاط تعيد الحياة إلى كرة القدم من جديد لأنها مصدر رزق للكثيرين.

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وقال مرعي: "لا يوجد تواصل مع ميتشو بعد رحيله عن الزمالك، من إيجابياته كان تثبيت التشكيل الذي يمثل الفريق الفترة الأخيرة".

وأكمل : "قصور النواحي الإدارية في ولاية ميتشو مع الزمالك انعكس على الفريق بالسلب، كما أن كارتيرون لا يجازف في إدارة المباريات وخبراته الأفريقية أفضل من ميتشو".

وأتم: "الفرص متساوية بين الفرق الأربعة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى تتويج الزمالك باللقب".