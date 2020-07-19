شكرا لقرائتكم عبد الحميد حسن: كنت هموت لما مشيت من قناة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى عبد الحميد حسن، لاعب الأهلى السابق، معاناته بعدم ترك قناة الأهلى واقترابه من الموت، قائلا : "كنت هموت لما سيبت قناة الأهلي وقعدت في العناية المركزة 6 أيام وعملت عملية قسطرة في القلب بسبب الزعل".

وأضاف لاعب الأهلى السابق، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة، على قناة on time sport1 ، قائلا: "رحلت عن قناة الأهلي بسبب انتقادي لخالد الدرندلي لأنه تقابل مع شخص شاتمنا كلنا وتناول السحور معه".

وقال ميدو الأهلي يمتلك خط وسط قوي يمنحه الأفضلية بين أندية الدوري، و فايلر انجح في توظيف رمضان صبحي ووجوده يرفع من أداء على معلول، ودوره مهم جدا في الدفاع وومن الصعب تعويضه وقد يتسبب رحيل صبحي في عدم ظهور على معلول هجوميا أو بأداء أحسن.

ويري حسن أن الفرنسي كارتيرون فشل مع الأهلي وشكله كان خايف ومخضوض، متمنيا تأهل الاهلى والزمالك إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا ويتوج الأحمر بالبطولة، مؤكدا أنه كان زملكاوي قبل اللعب للنادي الأهلي وأنه ليس طرفا في قضية أزمة نادى القرن وبرئ من كل الصراعات.

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وأكد أنه سيدعم ترشيح محمود الخطيب في مجلس الإدارة القادم حال ترشح محمود طاهر أو غيره ، مؤكدا أن السوشيال ميديا تتحكم بنسبة 80% في قرارات مجالس إدارة الأندية ، وان المغربي وليد أزارو من أفضل المهاجمين في الأهلي ولا يستحق الرحيل، وأن طاهر محمد طاهر لن يعوض رمضان صبحي ولا يوجد بديل للعفيجي.

وتمنى ميدو حصول الثلاثي عمار حمدى وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان على فرصة في الأهلي، مؤكدا أن السولية أفضل لاعب وسط وافضل مدرب مصري إيهاب جلال، وبالارقام والبطولات فإن حسن شحاتة افضل من درب المنتخب، والأرجنتيني هيكتور كوبر اكتر واحد أضر الكرة المصرية مخلى مروان محسن ينسي انه مهاجم من كتر الدفاع".