شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: اللجنة الخماسية موظفين لدى فيفا ولن أخوض انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية ليس لها وجود في القانون المصري وقرار الفيفا في تعينها بشكل مؤقت ليس أكثر.

وقال مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية، إن اتحاد الكرة يديره 5 افراد وقعوا عقود توظيف مع الفيفا وهذا لا يعيب أحد، مؤكدا أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

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وتابع عضو اتحاد الكرة السابق، أن المشهد الحالي غريب أمام الجميع لأن مصر صورتها كبيرة جدا أمام العالم الخارجي ولها قيمتها، الوضع الحالي غريب لأن بعد سنة كاملة لم يضيف جديد.

وأتم أحمد مجاهد، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الحالي يرى أن امامه فرصة للاستمرار في اتحاد الكرة حتى موعد انتخابات الزمالك المقبلة.