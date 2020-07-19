شكرا لقرائتكم شادي محمد: الخطيب أحرجني بأخلاقه بعد دعمي لطاهر في انتخابات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن علاقته بالخطيب رئيس الأهلي وسبب دعمه لمنافسه محمود طاهر في الانتخابات قائلا: "قابلت الخطيب بعد شهر من الانتخابات ولم أكن داعما له احتضنني وسألني إن كنت بحاجة لشيء، أحرجني بأخلاقه".

وأضاف شادي محمد في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الإحد، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "لم أر في حياتي محمود الخطيب يخطئ في شخص على الإطلاق، لم أراه يهاجم أحد، ليس الأهلي من يفعل ذلك، لم أر محمود الخطيب قط يهين أحد".

وتابع لاعب الأهلي السابق، أن أي لاعب يتأثر خلال المباراة ويتراخى عن أداء عمله أو يتأثر ويفوت في مواجهة فهو لا يستحق اللعب لفريق كبير، قائلا: "هناك تعاطف يحدث من أجل التراخي في المباريات، هناك لاعبون يتحدثون معك أثناء المباراة يقولون لك سنهبط أو كلام مثل ذلك".

وأوضح: "حدث الأمر مع فريق في ملعب الكلية الحربية مانويل جوزيه مدرب الفريق منحنا رسالة واضحة لعب بالأساسيين ولم نهتم قط، لعبنا رغم حسم الدوري بكامل قوتنا".

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وخلال مسيرته مع الأهلى حقق شادى محمد العديد من الألقاب والإنجازات، منها 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الأفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006.

أنهى شادى محمد علاقته بالأهلى كلاعب عندما قرر الرحيل عن الفريق خلال موسم 2009/2010 بعدما غير الأهلى من خطته التى ربما كانت ستبعده عن المشاركة فى المباريات، لينهى مشوارا حافلا بالبطولات مع القلعة الحمراء، حيث لعب 192 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.