شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب: كوبر خدع الإعلام بـ محمد صلاح في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن محمد صلاح طلب المشاركة بين شوطي مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018.

وقال أبو العلا، إن المدير الفني هيكتور كوبر طلب مشاركته في التدريبات قبل المباراة لخداع الإعلام، قائلا: "كنا على علم بمدة علاج محمد صلاح، وكنا نتوقع أن يكون اللاعب يحتاج إلى 3 إلى 4 أسابيع للعب، وكان المتبقي على مباراة أوروجواي 20 يومًا.

واضاف أبو العلا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، مع الإعلامي سيف زاهر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "مشاركة محمد صلاح في تدريبات الإحماء قبل مواجهة أوروجواي كانت بطلب من كوبر لخداع الإعلام، إلا أن اللاعب طلب مني المشاركة أمام أوروجواي بين شوطي المباراة وطلب إبلاغ كوبر بالأمر لكن كان من الصعب أن أخاطر به."

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وأوضح طبيب المنتخب أن الشعور بالضغوط هو أصعب شيء في التعامل مع محمد صلاح خلال إصابته في كأس العالم، بسبب أهميته الكبيرة وشهرته على مستوى العالم.

وكشف أبو العلا، أن الطبيب الذي كان يتعامل معه في ليفربول الآن أصبح مسئول عن الإدارة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا يوضح لك لأي درجة هم أصحاب مستوى كبير.. التعامل مع ليفربول كان احترافي وطبي بشكل بحت لذلك اكتسبنا احترامهم."