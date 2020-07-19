شكرا لقرائتكم وكيله: عرض شراء الأهلي لباهر المحمدي غير مرضي واللاعب يمتلك عرضا تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن عقد باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ممتد لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري.

وأكد تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية: "إدارة الدراويش ترغب في بيع باهر المحمدي خارجيا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية".

وتابع: "باهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه وهذا الرقم مبالغ فيه والعرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، غير مرضي تماما.

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وأكد تامر النحاس: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدروايش ترغب في مقابل مادي أكبر وأعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا".

وأتم: "باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".