شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف يختار الخطيب ضمن أحرف 3 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر".

وشدد إسماعيل يوسف، على أن هناك العديد من اللاعبين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

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وأضاف "تيجانا"، إن أحمد الكاس رشح له الراحل محمد عبد الوهاب، الظهير الأيسر للنادي الأهلي سابقًا، بعد مشاهدته في مباراة ودية مع الفيوم

وتابع إسماعيل يوسف ": "تعرضت لصدمة نفسية كبيرة بعد وفاة محمد عبد الوهاب لأنه كان إبني"، قائلا: "قمت بتغيير مركز أحمد المحمدي من المهاجم إلي الظهير الأيمن في مباراة ودية ضد غانا".