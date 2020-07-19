شكرا لقرائتكم عبد الحميد حسن: صالح جمعة يحظى بحب لم يناله الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحميد حسن، لاعب الأهلى السابق، أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول بفريق الأهلى يحتاج نفسه فقط ، ولابد أن يحب نفسه ويعمل لصالحها، قائلا: إن صالح جمعة يحظى بحب وشعبية جماهيرية لم ينالها محمود الخطيب أو محمد أبو تريكة عندما كان لاعبان ، مع أنه لم يقدم شيء حتى الآن،والأهلى خايف انه يروح الزمالك ويعمل على ترضيته.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، في برنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport1 ، بدأت لعب كرة وعمري 26 سنة وكنت فاهم أن الكرة مفيش فيها فلوس والدى كان يريد اسمراري في العمل بالسلك القضائي كنت أعمل وكيل نيابة وبعد وفاة والدى لعبت في نادى الهلال بالعريش وعمري 25 سنة ووقعت في الإسماعيلي وكنت أجري على الجبال وفى المياه وعلى أبو جريشة هو سبب انتقالى للإسماعيلي.

وتابع حسن، عمرى ما طلبت من حد فلوس روحت النادى الأهلى والله العظيم ما اعرف اتحط في عقدي كام ولما عدلى القيعي سألني قولته أنا هنا في الأهلي عندي بمليون جنيه حط فوق المليون جنيه أى فلوس ولا أعرف عقدي كام في الأهلي حتى الآن، مؤكدا أنه في مباراة بترول أسيوط أحمد ناجى أبلغنى بأن مانويل جوزيه عايزنى ولما شوفته قالى اعمل حسابك انت معانا فى شهر يناير، وكنت هامشي من بترول أسيوط رايح الاسماعيليى ولكن عماد يوسف تدخل وطلب مسئولي الاهلى وابلغهم قبل انتقالي للدرويش ووقعت للأهلي وكان حلم كبير.

وأضاف، أن مشكلة وخلاف شهير مع أحمد شوبير ومانويل جوزيه وطلب الحارس شهادة حق فتدخلت وأدليت بشهادتي لحضور الموقف وعمري ما دخلت الـ 18 من بعدها.

واستكمل ، الأهلى تعاقد معى وعمري 35 سنة ، وأنا عنصري فى حب للنادى الأهلي لكنى تحفظت على موقف تسبب في رحيلي عن قناة الأهلي وراضي عن تربتي الإعلامي لكنى مش هاعرف اعمل نفسي اعمى عن بعض الأمور ولم اذكرها، مضيفا ماكنش ينفع اشوف خالد الدرندلي بيتعشى مع واحد شتم كل مجلس الإدارة واسكت حتى لو كنت شغال في قناة الأهلي.

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واعترف ميدو بأن مباراة صن دوانز الخماسية النظيفة هي الأسوء للأهلى بسبب الأداء الفني ، وتحدث عن إدارة الخطيب لمجلس الاهلى قائلا الخطيب حافظ على النادي باستثناء غلطة أو غلطتين وجه على نفسه كتير مضيفا تحفظى على محمود طاهر كان علي من حوله فقط.

ويري حسن أن الأهلي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ولا يحتاج صفقات في الوقت الحالي، ومانويل جوزيه لا يقارن وفايلر مشروع يحتاج للاستمرارية لكن التجديد سنويا له يثير القلق ، ولا يوجد أطراف النزاع على السوشيال ميديا وهو طرف واحد صاخب