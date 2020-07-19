شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: شطبت عضوية ابن أختي من الزمالك لأن العدل أساس الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العدل هو أساس المُلك، وهو يراعي تطبيق العدل دائماً خلال رئاسته للنادي الأبيض.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الجميع لدي سواسية في المعاملة، والعدل بيطبق على الكل".

وأردف:" قمت بشطب عضوية إبن أختي من الزمالك، وليس في قاموسي تمييز أحد على اّخر".

تابع مرتضى منصور: مش عايزين نجيب اسم الخطيب في قناة الزمالك ثاني لا بالخير أو بالشر، عندما أريد توجيه الحديث له سأتحدث عنه في فيديو عبر صفحتي.

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