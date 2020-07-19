شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعد جمهور الزمالك بمفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة الى الجمهور الأبيض وأعضاء الجمعية العمومية قائلاً: "أنتظروا فى مفاجأة كبيرة أدعوا بس أنها تتم لأنها ستهز مصر رياضيًا" وذلك بعد الحضور الكبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية لدفع الاشتراكات والتقدم للاشتراك أيضا فى فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر الذى أنعش خزينة الزمالك بما يقرب من 80 مليون جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الزمالك أنه لا يمكنه التواجد غدًا فى برج العرب بالاسكندرية لمتابعة مباراة الزمالك و سموحة الودية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم لانشغاله بالتواجد فى مجلس النواب.

وأشار مرتضى منصور أنه قام بشطب عضوية أحد أقاربه من نادى الزمالك قائلاً: "انا شطبت عضوية ابن اختي من عضوية نادي الزمالك لأن العدل اساس المُلك".