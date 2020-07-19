شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أطالب بعدم ذكر اسم محمود الخطيب فى قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدم ذكر اسم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بقناة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك لازلة الفتنة بين جمهور القطبين وعدم ذكر اسم قناة الأهلى أيضا.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الزمالك أن الجميع يعلم أن الفيديو الذى تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتوجيه الفاظ غير لائقه إلى محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى " مفبرك " و أنه يوجد شهود كثيرة متواجده فى هذا الفيديو والجميع يعلم الحديث الذى دار فى هذه اللقطة.