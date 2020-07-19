شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: محمد صلاح طلب المشاركة أمام أوروجواى فى المونديال رغم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى، كواليس إصابة النجم الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزى، قبل مشاركة الفراعنة فى كأس العالم الماضى، قائلاً: "إصابة صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد كانت صدمة بالنسبة لنا، وشاهدت الأشاعة التى أجراها صلاح بين شوطى المباراة قبل أن يراها طبيب ليفربول، وشخصت الإصابة وعلمت إنه من المستحيل أن يشارك اللاعب فى أول مباراة بالمونديال أمام أوروجواى".

أضاف طبيب المنتخب خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" رغم علمنا بصعوبة مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواى فى كأس العالم، إلا إن كوبر المدير الفنى الأسبق للمنتخب طلب منى أن يشارك صلاح فى التدريبات الجماعية أمام وسائل الإعلام قبل مباراة أوروجواى من أجل طمئنة الجماهير وخداع المنافس.

Advertisements

أردف أبو العلا حديثه، مشيرًا إلى إن محمد صلاح طالب بين شوطى مباراة منتخب مصر وأوروجواى أن يشارك، وأكد إنه قادر على المشاركة، إلا إننا رفضا وفضلنا عدم المجازفة باللاعب، وهذا القرار كان من الجهاز الطبى والجهاز الفنى.

وتحدث محمد أبو العلا عن الاختلاف فى التعامل مع محمد صلاح من الناحية الطبية عن باقى اللاعبين، قائلاً: "جميع اللاعبين أمام واحد ولا يوجد فرق بينهم، لكن تكون هناك رهبة فى التعامل مع النجوم الكبار مثل محمد صلاح خاصة وإن هناك جهاز طبى تابع لنادى ليفربول يتابع كل كبيرة وصغيرة تحدث مع اللاعب".