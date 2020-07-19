شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا من داخل ملعب مختار التتش: الأهلى فوق الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب فريق الأهلى، رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال صورة نشرها له بمران الأحمر اليوم قائلا: "الأهلى فوق الجميع"، بجانب نسر القلعة الحمراء.

وسيطرت حالة من التركيز والحماس وسط ابتسامات اللاعبين، خلال التدريب الجماعى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الذى أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وأقام رينيه فايلر، المدير الفنى، تقسيمة قوية والتى شهدت تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وحرص المدير الفنى للفريق على توجيه اللاعبين خلالها فى إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، وقام المدرب السويسرى بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة من أجل تصويب الأخطاء فى التدريب من أجل تنفيذ اللاعبين خططه.

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وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته مساء اليوم السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.. يذكر أن الأهلى يخوض مباراتين وديتين يومى 23 و28 يوليو الجارى أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.

فيما عقد رينيه فايلر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبين فى المران، كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعى حراسة المرمى، حيث خضع شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير لتدريبات قوية فى إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى، تدريبات بدنية قوية للاعبين فى المران، وخاض لاعبو الأهلى تراى ماتش كامل أمس الأول الخميس، فى إطار التجهيز للمرحلة المقبلة.