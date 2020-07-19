شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن: السوشيال ميديا سبب بقاء صالح جمعة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد حسن لاعب الأهلى السابق، أن صالح جمعة حصل على فرص كثيرة فى القلعة الحمراء لم يحصل عليها أى لاعب سابق حتى محمود الخطيب رئيس الأهلى نفسه، موضحا أن استمرار جمعة فى الأهلى يرجع إلى السوشيال ميديا وحب الجماهير الحمراء له رغم أنه لم يقدم شيئا لافتا إلى أن السوشيال ميديا له دور كبير فى بقاء جمعة فى الأهلى لأن إدارات الأندية تتأثر بالسوشيال ميديا.

وقال حسن فى تصريحات لقناة اون سبورت 2، إن الأهلى والزمالك يضمان أفضل لاعبى مصر حاليا، لكن الأهلى هو الأفضل والأكثر التزاما داخل وخارج الملعب، موضحا ان الزمالك فاز على الترجى التونسى وحصد السوبر الافريقى لأن الأخير كان سيء بجانب مستوى الزمالك المتميز فى اللقاء.

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وقال إن رمضان صبحى لاعب الأهلى يمثل قوة كبيرة فى الفريق ، كما أن خط وسط الأحمر يعتبر حاليا هو الأقى فى مصر.

وتابع أنه يرى أن الأهلى هو نادى القرن لأن الكاف اختاره لهذا اللقب، أما ما يتردد عن أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى فهذا الأمر ليس للاهلى علاقة به وهذا الأمر بين الزمالك والكاف.