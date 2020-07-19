شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الخطيب الأفضل في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم توجيه أتهام له بدخول نادي الزمالك واللعب في صفوف فريقه بالواسطة قائلا "انضمامي لناشئين نادي الزمالك لم تتخطى الـ5 دقائق و كنت بمثابة الأبن لإبراهيم يوسف وسيد كان الأحرف بيننا، وأكثر من وقف بجانبي كان حمادة الشرقاوي و أول مباراة مع الفريق الأول كانت يوم ميلادي أمام الترسانة، ومباراة كانون ياوندي أصعب المحطات الكروية في حياتي لأننا كنا نلاعب منتخب الكاميرون".

وأوضح إسماعيل يوسف خلال تصريحات تلفزيوينة إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عدد كبير من اللاعبين المميزين على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى قائلا " محمود الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر" وشدد أن هناك العديد من اللاعبين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصعود إلى كأس العالم 1988 يعد إنجازًا كبيرًا قائلا "محمود الجوهري وضع لافته مكتوب عليها كأس العالم من عام 1988 و أكثر مباراة حضرها جمهور في تاريخ مصر كانت ضد الجزائر بتصفيات مونديال 90 و فوجئنا بالقوة الجسدية والأطوال الفارعة في منتخب هولندا في الملعب، والجوهري أستفاد من إنطلاقات أحمد رمزي هجوميا وقوة ربيع ياسين دفاعيا و جيل 90 كان يمتلك الخبرات واللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب، ومدرب أيرلندا وضعنا تحت ضغط كبير والخروج بنتيجة التعادل أمامهم إنجاز".

أشاد إسماعيل يوسف بنجله عمر خلال مسيرته الكروية أثناء تواجده في نادي الزمالك قائلا "عمر إسماعيل يوسف كان ممكن يكون من نجوم الزمالك لو تواجد في ظروف أفضل و أبناء نادي الزمالك دائماً هم السبب في تحقيقه للبطولات".

Advertisements

وأضاف " تيجانا " إن أحمد الكأس رشح له الراحل محمد عبد الوهاب الظهير الأيسر للنادي الأهلي سابقًا، بعد مشاهدته في مباراة ودية مع الفيوم قائلا "تعرضت لصدمة نفسية كبيرة بعد وفاة محمد عبد الوهاب لأنه كان إبني و قمت بتغيير مركز أحمد المحمدي من المهاجم إلي الظهير الأيمن في مباراة ودية ضد غانا".

أختتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لم يتردد في قبول عرض الجونة لثقته في مجلس إدارة الفريق واللاعبين قائلا "مكالمة هاتفية جمعتني بشريف إكرامي جعلته ينضم لصفوف الجونة ووافقت بعدها علي انتقالة للأهلي و تنبأت بقدرة باسم علي في النجاح مع الزمالك رغم إصابته قبل الإختبار و أعشق التدريب لكنني لم أتردد في تركه والعمل كمدير للكرة حبا في الزمالك".