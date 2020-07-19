شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. طنطا يقيم مباراة ودية بين لاعبيه بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام أمس الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، بقيادة أيمن المزين مباراة ودية بين لاعبي الفريق بمعسكر برج العرب المغلق في الإسكندرية إستعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

حيث جاء تشكيل فريقي طنطا كالآتي :- الفريق الأصفر محمد اشرف ، شهاب فتحي ، محمود مسعود ، محمد الشاذلي ، اسامة النجار ، كابونجا ، محمد اسعد ، الشناوي ، الألفي ، احمد فهمي ، جون افيري.

بينما جاء تشكيل الفريق الأزرق :محمد فتحي ، ايهاب سمير ، محمد العشري ، سليمان عبدربه ، محمد هشام ، حسام غالي ، مصطفي امين ، محمد ناجي جدو ، حسين فيصل ، محمد ماجد اونش ، اسلام فؤاد.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد جون افيري ، ليفوز الفريق الأصفر بهذا الهدف النظيف علي الفريق الأزرق.

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مباراة طنطا الودية (1)



مباراة طنطا الودية (2)



مباراة طنطا الودية (3)



مباراة طنطا الودية (4)