شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس إنجلترا: الشناوى خطفنى فى كأس العالم.. وأنصح صلاح بالبقاء مع الريدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مارتن مارجيتسون، مدرب حراس مرمى منتخب إنجلترا، إعجابه الشديد بمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه حارس مميز وله مستقبل كبير مع الساحرة المستديرة، خاصة أنه ما زال صغير السن ويبلغ 31 عامًا، موضحًا إن الحارس نجح فى خطف أنظاره وعبر عن نفسه وإمكانياته خلال مشاركته مع الفراعنة فى كأس العالم، وحصد لقب أفضل لاعب فى مواجهة أوروجواى، التى حسمها الأخير لصالحه بهدف دون مقابل.

وتحدث مدرب حراس إنجلترا خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" عن الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنة، مؤكدًا أنه لاعب من تراز مميز، قائلاً: "لاعب صاحب خُلق وموهبة وملهم وبمثابة قدوة للأجيال القادمة، ولو كنت مستشاره الشخصى لنصحته بالبقاء مع الريدز لأنه فريق كبير وسيساعده على حصد العديد من البطولات خاصة فى ظل وجود المدير الفنى يورجن كلوب".

وكان ”الخليج 365” علم أن محمد الشناوى سيحصل على ما يقرب من 65 مليون جنيه من الأهلي خلال خمسة مواسم بعدما قام بتمديد عقده مؤخراً للقلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم، وقال مصدر في النادي أن الحارس الدولي سيحصل في الموسم الأول على 11 مليون جنيه وفي الموسم الثاني سيتقاضي 12 مليون جنيه وتبلغ قيمة عقده 13 مليون وفي الموسم الرابع يحصل على 14 مليون جنيه فيما يتقاضي الحارس الدولي 15مليون جنيه في الموسم الخامس والأخير له مع الأهلي.

وجاء تمديد عقد الشناوي مؤخراً لهذه المدة الطويلة حتى يضع الأهلي حداً للأنباء التى تتناثر من وقت لأخر بشأن رغبة الحارس في الرحيل أو تمديد وتعديل عقده كما أن لجنة التخطيط ترى أن الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر حالياً ولابد من تقديره بالشكل المناسب والذي يتناسب مع قدراته وأمكانياته الفنية من ناحية ومع إخلاصه وعطاؤه اللامحدود للنادي من ناحية أخرى ،ووضعت إدارة الاهلي محمد الشناوي ضمن الفئة الأولى في الفريق والتى يتصدرها حالياً وليد سليمان بعد رحيل أحمد فتحي وشريف إكرامي لبيراميدز.