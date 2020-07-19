شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى ولاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد كاسونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الاحتفال بعيد ميلاد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق عقب نهاية المران ضمن معسكر الفريق ببرج العرب بالاسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وتجمع لاعبو الفريق لتهنئة اللاعب بعيد ميلاده الـ ٢٦ وسط أجواء احتفالية في ظل ارتباط كاسونجو بعلاقات طيبة مع الجميع داخل الزمالك منذ انضمامه للفريق موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨.

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وكان الفريق قد خاض تدريب الزمالك المسائي على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، فيما حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية في بداية التدريب، وبعدها ركز الجهاز الفني على التدريبات الفنية استعدادا لمباراة سموحة الودية المقرر لها غدا الأحد في إطار استعدادات الفريق لعودة النشاط.

واختتم كارتيرون التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين، سيطر الحماس عليها في ظل رغبة كل لاعب في الظهور بأفضل مستوى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة الودية غدا في معسكر برج العرب، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء اليوم الأحد أثناء المحاضرة التي يعقدها المدير الفني مع جميع لاعبي قبل مباراة سموحة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري.