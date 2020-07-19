شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عادل: المقاولون عينه على أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى عادل، نجم الأهلى والمقاولون السابق، أن هدف ذئاب الجبل هذا الموسم هو المشاركة فى بطولة أفريقيا بالموسم المقبل، وقال رامى فى تصريحات تليفزيونية: "إدارة المقاولون العرب تعمل بشكل احترافى وتوفر كل شىء للفريق، وهدفها هو الحصول على بطاقة التأهل للمشاركة فى بطولة أفريقيا خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "نادى المقاولون العرب معروف للغاية داخل قارة أفريقيا، ونقدم موسما مميزا للغاية بشهادة الجميع، ونسعى إلى أن نختم الموسم بشكل جيد"، وأكد رامى عادل أن عماد النحاس، المدير الفنى لذئاب الجبل، من المدربين الواعدين فى الدورى المصرى خلال السنوات القادمة.

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وقال رامى: "عماد النحاس مدرب واعد ويملك فكرا تدريبيا كبيرا ومجتهد للغاية، والدليل ما يقدمه مع المقاولون العرب هذا الموسم"، وأضاف: "نتعاقد مع لاعبين مميزين بقيمة مالية غير مبالغ فيها، ولا نقف فى طريق أى لاعب يرغب فى الرحيل".

بينما أكد مصطفى يونس، نجم الأهلى السابق، أن المطالب المالية لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى من أجل الاستغناء عن رمضان صبحى للأهلى مُبالغ فيها للغاية، وقال يونس فى تصريحات تليفزيونية: "7 مليون إسترلينى مبلغ كبير جدًا لضم رمضان صبحى، يجب التفكير جيدًا فى كيفية الاستفادة من اللاعب قبل التعاقد معه، النادى الأهلى أبرم صفقات بمبالغ باهظة ولم يستفد بها على الإطلاق".

وأضاف: "من غير المعقول أن تتعاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافآة الدورى فى النهاية بمليون جنيه فقط"، كما أكد مصطفى يونس، أن الصفقة التى عقدها المارد الأحمر بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، مُبالغ فيها مثلما حدث مع صلاح محسن، وقال يونس: "النادى الأهلى لا بد أن ينظر إلى قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بدلًا من إبرام صفقات بهذه المبالغ بعدما تعاقد مع طاهر محمد طاهر". وأضاف: "من وجهة نظرى الأهلى لن يستفيد من خدمات طاهر على الإطلاق وسيكون مصيره فى النهاية مثل صلاح محسن".