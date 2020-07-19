شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: اللجنة الخماسية بريئة من قرار عودة الدورى.. ونفسهم يمشوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، إنه على علاقة وطيدة مع جميع أفراد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تحت رئاسة عمرو الجناينى، موضحًا إن تلك اللجنة بريئة من قرار عودة اسئناف مسابقة الدورى المصرى بعد توقف طويل من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "من علاقتى بأفراد اللجنة الخماسية فكان جميعهم متخوفون من عودة استئناف مسابقة الدورى، وكانت رغبتهم إلغاء الموسم وبداية موسم جديد".

وأضاف زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن اللجنة الخماسية كانت ترغب فى إنهاء الموسم الحالى وبداية موسم جديد، من أجل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية لإنعقاد الجمعية العمومية ومن ثم انتخاب مجلس إدارة للجبلاية، موضحًا أن اللجنة تم تعينها لإدارة الاتحاد وليس لهم يد فى مد فترة عملهم من عدمها، قائلاً: "تم تعيين اللجنة لإدارة الأمور وهما نفسهم يخلصوا عملهم ويمشوا وكل واحد يشوف طريقه".

ووجه سيف زاهر الانتقاد لأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا إن هناك غضب من اللجنة الخماسية بسبب تدخلات مجاهد فى بعض أمور الجبلاية، لاسيما وإن اللجنة الخماسية كانت منعقدة مع مسئولون بالفيفا عن طريق الفيديو كونفرنس، وانتاب اللجنة حالة من الغضب بسبب معلومات مغلوطة وصلت للاتحاد الدولى عن طريق أحمد مجاهد.

Advertisements

وكان هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أكد أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للقانون المصرى قبل أن يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن التصنيف لا يمكن إجراؤه هو الآخر قبل أن ينتهى الموسم الكروى الحالى، وبناء على ذلك فإنه من الصعب بل والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد أن طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامتها.

وأضاف حطب أنه لا يجوز للفيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية، وبما أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات خاصة إن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، طالب اللجنة الخماسية بعقد الجمعية العمومية غير العادية، قبل 31 يوليو الجارى وهو ما تعذر بسبب عدم وصول اللائحة النهائية من الفيفا بجانب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 يوليو الجارى.