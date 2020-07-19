شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا "بيطير" فى تدريبات الأهلى استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، متابعيه وجمهورها، بصورة جديدة من تدريباته اليوم، مع فريقه، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل.

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يقفز عن مستوى الأرض ممسكاً بالكرة الضخمة لتقوية عضلة الرجل، وكتب "الأهلى فوق الجميع".

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وعلى جانب آخر، أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، أن اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه السابق الزمالك، مشيرا فى تصريحات تليفزيونية إلى أن هناك شكوى من كهربا ضد الزمالك، وشكوى أخرى من الزمالك ضد كهربا وكلاهما أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقال عبد العزيز: "كهربا تقدّم بشكوى ضد الزمالك مدعومة بمستدات وفيديوهات وأوراق، والجديد أننا نحضّر ملفا جديدا للتقدم بشكوى أخرى بخلاف الشكوى القديمة".

وعن توقعاته لقرار الفيفا بشأن هذا الصراع، قال محامى كهربا: "الحكم المبدئي من فيفا في قضية الزمالك وكهربا من الممكن أن يصدر فى أغسطس المقبل، وبعدها ستُنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية للطعن على اى قرار سواء للاعب أو النادى.

فى السايق ذاته، أكد أشرف عبد العزيز محامى اللاعب صالح جمعة لاعب الأهلى أيضا أن الأخير لم يوقع على أى عقود للانضمام الى الزمالك الموسم المقبل.