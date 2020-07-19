شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: تركيا تبعد باهر المحمدى عن الأهلى ولا خلاف مادى بين مروان والإدارة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا: "مروان محسن سيمد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وهناك جلسة ستجمعنى بأمير توفيق وسيتم الاتفاق على كافة الاتفاقات ولا يوجد خلافات مالية كما يردد البعض".
وأشار تامر النحاس إن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي غير مرضٍ تماما، قائلا: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدروايش ترغب في مقابل مادي أكبر و أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيأ و باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".
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