شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: مطالب هيدرسفيلد مبالغ فيها وطاهر صفقة "فشنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلى السابق، أن المطالب المالية لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى من أجل الاستغناء عن رمضان صبحى للأهلى مُبالغ فيها للغاية، وقال يونس فى تصريحات تليفزيونية: 7 ملايين إسترلينى مبلغ كبير جدًا لضم رمضان صبحى، يجب التفكير جيدًا فى كيفية الاستفادة من اللاعب قبل التعاقد معه، النادى الأهلى أبرم صفقات بمبالغ باهظة ولم يستفد بها على الإطلاق".

وأضاف: "من غير المعقول أن تتعاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافآة الدورى فى النهاية بمليون جنيه فقط"، كما أكد مصطفى يونس أن الصفقة التى عقدها المارد الأحمر بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، مُبالغ فيها مثلما حدث مع صلاح محسن، وقال يونس: "النادى الأهلى لا بد أن ينظر إلى قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بدلًا من إبرام صفقات بهذه المبالغ بعدما تعاقد مع طاهر محمد طاهر". وأضاف: "من وجهة نظرى الأهلى لن يستفيد من خدمات طاهر على الإطلاق وسيكون مصيره فى النهاية مثل صلاح محسن".

فيما كشف الإعلامى محمد فاروق عن رغبة نادى بيراميدز فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزى، المعار إلى النادى الأهلى حتى نهاية الموسم الحالى، وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز يسعى فى الفترة المقبلة للدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحى لمعرفة رأيه فى اللعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن يدخول فى مفاوضات مباشرة مع النادى الإنجليزي".

وأضاف: "مسئولو بيراميدز يوسطون شريف إكرامى من أجل التعاقد مع رمضان صبحى نظرا للعلاقة القوية التى تربطهما ببعض".