"تيجانا": يختار أحرف 3 لاعبين في مصر.. ويتحدث عن دوره في تطوير المحمدي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف إسماعيل يوسف ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رأيه في أحرف 3 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية على مدار تاريخها.

وقال يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر".

وأوضح، أن هناك العديد من اللاعبين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

وانتقل تيجانا للحديث عن دوره في تغيير مركز أحمد المحمدي، لاعب استون فيلا من مهاجم إلى ظهير أيمن أثناء تواجده مع منتخب الشباب عام 2003.

Advertisements

وأشار إلى أنه بتغيير مركز أحمد المحمدي من المهاجم إلي الظهير الأيمن في مباراة ودية ضد غانا.

وأكد تيجانا، أن أحمد الكاس رشح له الراحل محمد عبد الوهاب، الظهير الأيسر للنادي الأهلي سابقًا، بعد مشاهدته في مباراة ودية مع الفيوم

وأتم تصريحاته:"تعرضت لصدمة نفسية كبيرة بعد وفاة محمد عبد الوهاب لأنه كان إبني"