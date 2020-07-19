لاعب طلائع الجيش السابق: كنت قريباً من الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ويليام جيبور مهاجم طلائع الجيش الأسبق أنه كان قريباً من الانتقال للأهلي أو الزمالك يوما ما، مشيداً في الوقت نفسه بتجربته في الملاعب المصرية وما حققه من نجاحات وما اكتسبه من خبرات.

وقال ويليام جيبور في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس2" "اكتسبت خبرات عديدة من خلال تجربتي العظيمة في مصر، لعبت لنادي يتبع مؤسسة عظيمة وهي القوات المسلحة المصرية وتقابلت مع أشخاص كبار".

وواصل "لعبت للشرقية والترسانة قبل طلائع الجيش، ويوما ما كنت هدافاً للدوري، ورحلت بعد ذلك انتقلت لبلاد أخرى، تجارب عديدة وخبرات وأمور كثيرة تعلمتها خلال رحلتي، لكن بالتأكيد لمصر مكانة خاصة، مصر أم الدنيا".

وتابع "تعرفت على الشناوي وصلاح أمين ثنائي مميز، وأيضا تعرفت على عصام الحضري أسطورة الكرة المصرية وكذلك حسام غالي، وفي البرتغال تعاملت مع أحمد حسن كوكا وهو شخص رائع".

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وأضاف "الأهلي والزمالك من الأندية الكبيرة والعظيمة في مصر، كانت هناك اتصالات عديدة لكي ألعب للأهلي أو الزمالك، شرف عظيم بكل تأكيد، لقد سجلت في الأهلي هدفاً، وسجلت في الزمالك ثنائية".

واستمر "لعبت أمام الزمالك مع الوداد، كنت أريد الهروب من زميلي السابق في طلائع الجيش اسلام جمال فهو يعلم تحركاتي جيداً، نجحت في الهروب والتسجيل لكن في النهاية الزمالك هو من تأهل".

وأكمل "عندما انتقل أيمن حفني للزمالك من طلائع الجيش في ذلك الوقت كان هناك أيضا اتصالات من جانب الزمالك معي، الأمور لم تتم بنجاح وانتقلت للدوري السعودي، نجحوا في الحصول على عقدي من ريو أفي البرتغالي".

وصرح "الأهلي أيضا تواصل معي وقت كان حسام البدري مديراً فنياً للفريق، زميلي فرانسيس لعب تحت قيادته وقال لي أن البدري مدرب رائع وسأستفيد باللعب معه، لكن أيضا المفاوضات لم تنجح".

وشدد "يوما ما قد ألعب للأهلي والزمالك مثلما كنت في السابق قريباً منهما".