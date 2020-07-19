مرتضى منصور: مفاجأة قريبة لجماهير الزمالك ستهز البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، قائلاً إنه يستعد لتحضير مفاجأة "ستهز البلد" على حد قوله.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة ناديه الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأحد :"هناك مفاجئة لجماهير الزمالك قريبًا سيتم الإعلان عنها ستهز البلد".

رئيس الزمالك تابع :"خلال الأسبوع الأول من فتح باب العضوية على المقر الجديد بالنادي في 6 أكتوبر تقدم ما يقرب من 900 عضوًا، وحصلنا على عائدات وصلت لـ80 مليون جنيه".

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وواصل مرتضى منصور رسالته لجماهير الزمالك :"انتظروا مقر جديد بمستوى عالمي".

ولم يكشف مرتضى منصور ملامح المفاجأة سواء كانت تخص فريق الكرة من حيث الصفقات أو بشكل عام.

وشهدت الفترة الماضية إعلان نادي الزمالك عن إنهاء صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث كشف مرتضى منصور أن ناديه حسم خمس صفقات من بينهم صفقة مفاجأة إلا أنه ينتظر القرار النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون قبل الإعلان عن الصفقات.

وارتبط الزمالك بعدد من اللاعبين سواء محليًا أو خارجيًا حيث يُعد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال للفريق الأبيض في الموسم الجديد هو الدولي التونسي حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي والذي اقترب للتوقيع في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي "عاصمة الجنوب".