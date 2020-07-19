اسماعيل يوسف: لم ألعب مع فريق الزمالك بـ"الواسطة".. واحتجت 5 دقائق فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نفى إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن يكون قد دخول لنادي الزمالك واللعب في صفوف فريقه بـ "الواسطة".
وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "انضمامي لناشئين نادي الزمالك لم تتخطى الـ5 دقائق"
وأضاف، أنه كان بمثابة الأبن لإبراهيم يوسف وسيد كان الأحرف بيننا، ورغم ذلك لم يبلغ أحد اثناء الاختبارت داخل الزمالك بأنه شقيف ابراهيم يوسف.
وأوضح، أن أول مباراة مع الفريق الأول كانت يوم ميلاده أمام الترسانة، ومباراة كانون ياوندي أصعب المحطات الكروية في حياته.
وأشار إلى أن نجله عمر إسماعيل يوسف كان ممكن أن يكون من نجوم الزمالك لو تواجد في ظروف أفضل".
وأتم: "أبناء نادي الزمالك دائماً هم السبب في تحقيقه للبطولات".
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