طبيب المنتخب: صلاح طلب المشاركة بين شوطي أوروجواي.. وكوبر خدع به الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري بأن محمد صلاح جناح الفراعنة ونادي ليفربول طلب المشاركة بين شوطي مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018، كما أوضح أن المدير الفني هيكتور كوبر طلب مشاركته في التدريبات قبل المباراة لخداع الإعلام.

وقال أبو العلام في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية :"كنا على علم بالفترة المتوقعة لعلاج محمد صلاح ومتى يمكن أن يشارك، وكنا نتوقع أن يكون اللاعب يحتاج إلى 3 إلى 4 أسابيع للعب، وكان المتبقي على مباراة أوروجواي 20 يومًا، لذلك قلت أنه يمتلك فرصة قليلة للمشاركة أمام أوروجواي وكبيرة أمام روسيا."

وتابع: "مشاركة محمد صلاح في تدريبات الإحماء قبل مواجهة أوروجواي كانت بطلب من كوبر لخداع الإعلام، إلا أن اللاعب طلب مني المشاركة أمام أوروجواي بين شوطي المباراة وطلب إبلاغ كوبر بالأمر لكن كان من الصعب أن أخاطر به."

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وعن تأثير التعامل مع قيمة محمد صلاح كلاعب عالمي، قال: "الشعور بالضغوط هو أصعب شيء في التعامل مع محمد صلاح خلال إصابته في كأس العالم، بسبب أهميته الكبيرة وشهرته على مستوى العالم، ولهذا كان يجب التعامل مع الموقف بشكل هادئ."

وأضاف: "الطبيب الذي كنت أتعامل معه في ليفربول الآن أصبح مسئول عن الإدارة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا يوضح لك لأي درجة هم أصحاب مستوى كبير.. التعامل مع ليفربول كان احترافي وطبي بشكل بحت لذلك اكتسبنا احترامهم."

وواصل: "خلال كأس العالم علاقة ليفربول بالموقف انتهت تمامًا بمجرد تشخيص حالة اللاعب واخطارنا بالأمر أصبح مسئولية الجهاز الطبي للمنتخب بالكامل."

واختتم قائلًا: "اطلعت على تشخيص حالة محمد صلاح قبل طبيب اللاعب من خلال التعامل مع اخصائي العلاج الطبيعي في ليفربول الذي اتفقنا معه على التواجد في كأس العالم."