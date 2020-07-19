مدرب حراس انجلترا: الشناوي لفت نظري ويستطيع أن يحقق نجاحًا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مارتن مارجستون مدرب حراس مرمى منتخب انجلترا بأن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لفت نظره في كأس العالم 2018، متوقعًا له نجاحًا كبيرًا.

وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الانجليزي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لفت نظري المستوى الذي قدمه حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي وحصل على رجل المباراة أمام أوروجواي وتمكن من الفوز بجائزة رجل المباراة."

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وتابع :"الشناوي عمره 31 عامًا فقط وهذه سن صغيرة بالنسبة لحراس المرمى ويستطيع أن يقدم الكثير في عالم كرة القدم."

وأضاف: "بالحديث عن الكرة المصرية لا يمكن أن اتجاهل محمد صلاح فهو لاعب رائع، وملهم بالنسبة للكثير من المحبين لكرة القدم بفضل النجاح الكبير الذي حققه."

واختتم قائلًا: "لو كنت مستشار خاص لمحمد صلاح فسأطلب منه الاستمرار مع ليفربول لفترة أطول لأنه يستطيع أن يقدم الكثير مع النادي إضافة إلى وجود يورجن كلوب الذي يضمن مزيد من التطور."