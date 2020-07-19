كريم فؤاد وقع للأهلي؟ رد رسمي من إنبي والنجوم بشأن اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد عبدالناصر محمد مدير الكرة في انبي، ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم، على ما أثير بشأن توقيع كريم فؤاد الذي يلعب مع الأول معارًا من الثاني، على عقود الانضمام للأهلي.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "نحن نسمع عن الكثير من الكلام بشأن كريم فؤاد والتوقيع للأهلي لكن هذا لا يجوز وفقًا لعقد الإعارة الموقع مع النجوم ومدته عامين."

وتابع: "هناك الكثير من البنود في عقد اللاعب، وبند حق الشراء، مع إمكانية الحصول على نسبة من العقد في حالة احتراف اللاعب في أوروبا، وعلى الأقل حتى الآن لو لم يصعد النجوم إلى الدوري الممتاز أو يصل عرض أوروبي فنحن نمتلك اللاعب لموسم أخر."

وأضاف: "نستطيع أيضًا الحصول على اللاعب بشكل نهائي بمقابل مادي تم الاتفاق عليه في العقد".

Advertisements

وعن نفس الأمر، قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم: "كريم أحد اللاعبين الموهوبين داخل النادي، ونادي بنفيكا يدير قطاع الناشئين في الفريق وعلى الأخص المميزين منهم وهم من صعدوه للفريق الأول، وبعد ذلك تمت إعارته لانبي."

وواصل: "اللاعب بالفعل خاض تجربة مع انبي ولعب نصف موسم مميز للغاية، ويقال أن هناك عروض داخلية من أندية مصرية لكن كل هذا من خلال الوكلاء فقط وأنا لا أتعامل إلا بشكل رسمي."

واستطرد: "من حق انبي الحصول على كريم فؤاد لمدة موسم أخر ما لم يكن هناك عرض للاحتراف في أوروبا، والآن هناك ظروف كورونا في أوروبا لكن هناك اهتمام من جانب أندية عدة في البرتغال."

وردًا على ما أثير بشأن توقيع اللاعب للأهلي، قال :"ما فائدة توقيع كريم فؤاد للأهلي لو لم يكن هناك اتفاق مع إدارة النادي، ربما أفضل أن يستمر اللاعب مع انبي موسم أخر لو كانت العروض غير مناسبة."

واختتم قائلًا: "الموعد الذي يسمح لانبي بضم كريم فؤاد عن طريق بند حق الشراء انتهي في 30 مايو، وحقه الوحيد حاليًا أن يستمر اللاعب لمدة موسم أخر في حالة عدم وصول عروض احتراف خارجية وله نسبة في حالة بيع اللاعب لنادي أوروبي."