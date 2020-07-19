تامر النحاس: باهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه.. ولديه عروض خارجيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن، أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا توجد أي معوقات مادية.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، إن مروان محسن سيمدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة، مشيرا إلى أن هناك جلسة ستجمعه بأمير توفيق وسيتم الاتفاق على كافة الأمور.

وعن موقف الأهلي من التعاقد مع باهر المحمدي، أوضح النحاس أن عقد اللاعب مع ناديه الإسماعيلي ممتد لـ 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري.

وأشار إلى أن إدارة الدراويش ترغب في بيع باهر المحمدي خارجيا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية".

Advertisements

وتابع"الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدروايش ترغب في مقابل مادي أكبر".

وأكمل: " أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا".

وأتم: "باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب، واللاعب لا يساوي 200 مليون جنيه وهذا الرقم مبالغ فيه".