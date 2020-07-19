دراجوسلاف يُفضل الأهلي أفريقيًا على الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى الألماني دراجوسلاف، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ان الفريق الأبيض واحد من أفضل الأندية التي تولى تدريبها.

وقال دراجوسلاف في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك أحد الوكلاء الذي تحدث معي وقتها ووافقت لأني الزمالك نادي كبير".

وأضاف، أن الزمالك نادي كبير ولكن الأهلي أفضل منه في مصر وأفريقيا".

وأوضح، أنه حين تولى فريق الزمالك، طُلب منه في ذلك الوقت تحقيق البطولات ولكن الأمر وقتها كان صعب.

وأتم دراجسولاف تصريحاته:" في تلك الفترة الأهلي كان أفضل من الزمالك، والأخير كان يفتقد لوجود القائد وسط المجموعة".