الأولمبية: لا يجوز إقامة انتخابات اتحاد الكرة حال إنهاء الدوري في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأن انتخابات اتحاد الكرة لا يجوز إقامتها إلا في شهر أكتوبر بحد أقصى، بشرط أن يكون الموسم الكروي قد انتهى.
وقال هشام حطب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا يجوز إقامة انتخابات اتحاد الكرة إلا وفقًا للقانون المصري الذي تم الموافقة عليه من جانب اللجنة الأولمبية والفيفا عضو في هذه اللجنة."
وتابع: "الفيفا يحترم اللجنة الأولمبية وبالتالي يحترم القوانين المصرية التي اعتمدت من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي الظروف الحالية لن تسمح بإقامة الانتخابات."
وأضاف: "كي يتم الموافقة على إقامة الانتخابات يجب أن ينتهي الموسم ويتم محاسبة الاتحاد القائم، ثم تتم الدعوة إلى الانتخابات بشرط أن تكون قبل نهاية شهر أكتوبر."
وواصل: "بالظروف الحالية في حالة امتداد الموسم حتى نوفمبر المقبل لابد من تأجل الانتخابات حتى نهاية الموسم المقبل، ومسألة نهاية مدة اللجنة المؤقتة قابلة للحل ويمكن أن يسمح الاتحاد الدولي بمد عملها عام أخر."
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