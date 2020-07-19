عصام مرعي يوضح الفارق بين كارتيرون وميتشو في تدريب الزمالك

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن عودة النشاط تعيد الحياة إلى كرة القدم من جديد لأنها مصدر رزق للكثيرين.
وقال مرعي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد : "لا يوجد تواصل مع ميتشو بعد رحيله عن الزمالك، من إيجابياته كان تثبيت التشكيل الذي يمثل الفريق الفترة الأخيرة".
وأكمل : "قصور النواحي الإدارية في ولاية ميتشو مع الزمالك انعكس على الفريق بالسلب، كما أن كارتيرون لا يجازف في إدارة المباريات وخبراته الأفريقية أفضل من ميتشو".
وأتم: "الفرص متساوية بين الفرق الأربعة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى تتويج الزمالك باللقب"
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