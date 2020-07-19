هشام حطب: لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة هذا العام

أكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، علي عدم جواز إجراء انتخابات اتحاد الكرة القادمة خلال العام الجاري، معلنا مد فترة اللجنة الخماسية الحالية المكلفة بإدارة الجبلاية الآن لعام إضافي أخر. وقال هشام حطب في تصريحات تلفزيونية عبلا قناة أون تايم : " لا يجوز للفيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية" مؤكدا : " وبما أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات خاصة إن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، وسيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر". للانتخابات خاصة إن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، وسيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر". وكان من المفترض أن يعقد الجمعية العمومية غير العادية قبل 31 يوليو الجاري، ولكن الاتحاد الدولي تأخرفي إرسال اللائحة النهائية إلي الجبلاية ، بلإضافة إلي إجازة العيد التي ستبدأ من 30 يوليو الجاري.

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