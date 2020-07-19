عدنان حلبية : المصري قرر إغلاق باب التبرعات بسبب عدم الإقبال

قرر عدنان حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، إغلاق باب التبرعات لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. وقال حلبية خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " قررنا إغلاق باب التبرعات المالية بسبب عدم الإقبال لدعم النادي". وأضاف " توقعنا تسارع الجماهير والمحبين لدعم النادي في أزمته المالية، لكن الأمر لم يكن كذلك". والمحبين لدعم النادي في أزمته المالية، لكن الأمر لم يكن كذلك". وعن استكمال منافسات الدوري علق حلبية " النادي المصري ينتظر الرد الرسمي من اتحاد الكرة بشأن خوض مبارياتنا في ستاد برج العرب". Advertisements وتابع " الفريق الأول سيبدأ معسكرا بدءا من يوم الثلاثاء لمدة 100 يوم لاستكمال الدوري، بتكلفة 5 ملايين جنيه". وتطرق في حديثه عن رغبة عدد من الأندية في ضم ثنائي الفريق محمود وادي وكريم العراقي، حيث أكد رئيس المصري " لن نفرط في أي لاعب في الفترة الحالية حتى انتهاء أزمة عقوبة القيد على النادي".

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