أحمد مجاهد: حديث هشام حطب عن انتخابات اتحاد الكرة خطأ.. واللجنة الخماسية موظفين لدى الفيفا

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية ليس لها وجود في القانون المصري وقرار الفيفا في تعينها بشكل مؤقت ليس أكثر.

وقال مجاهد خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر

فضائية صدى البلد، أن اتحاد الكرة يديره 5 أفراد وقعوا عقود توظيف مع الفيفا وهذا لا يعيب أحد، مؤكدا أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وتابع أن المشهد الحالي غريب أمام الجميع لأن مصر صورتها كبيرة جدا أمام العالم الخارجي ولها قيمتها، الوضع الحالي غريب لأن بعد سنة كاملة لم يضيف جديد.

وأتم أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الحالي يرى أن أمامه فرصة للاستمرار في اتحاد الكرة حتى موعد انتخابات الزمالك المقبلة.