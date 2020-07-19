هشام حطب: مد عمل الجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أحد حلول أزمة الانتخابات

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، أن مد عمل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام أحد الحلول المطروحة لأزمة إجراء انتخابات الجبلاية.

قال هشام حطب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "من الوارد مد عمل اللجنة الخماسية لمدة عام، المسألة

بالكامل ترجع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع أن اللجنة الأولمبية لا تخاطب الفيفا بشكل مباشر وإنما تتواصل مع اتحاد الكرة لتوضح الموقف القانوني واللائحي واتحاد الكرة هو الذي يتواصل مع الفيفا.