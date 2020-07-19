المصري: طلبنا استكمال الدوري في ستاد "برج العرب".. والجمهور لم يتبرع لنا

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق طلب رسميا من اتحاد الكرة استكمال الدوري بستاد برج العرب.
وقال الخولي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدىالبلد : "طلبنا من اتحاد الكرة رسميا استكمال بطولة الدوري في ستاد برج العرب، خاطبنا الأمانة العامة للقوات المسلحة وبانتظار الرد".
وأكمل: "الجمهور لم يتبرع للنادي المصري،ظروف الأندية الشعبية صعبة بسبب توقف النشاط".
يذكر ان اتحاد الكرة اعلن في وقت سابق استكمال الدوري الممتاز ابتداءا من السادس مع اغسطس المقبل بعد توقف دام اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.
ويلتقي النادي المصري في أول مبارايته مع نادي الزمالك في السادس من اغسطس.
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