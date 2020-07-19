هشام حطب يكشف أسباب صعوبة إجراء انتخابات اتحاد الكرة

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا نقدر أن نقول من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة لأن الموسم مازال مستمر.

وقال هشام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :

"حتى الآن لان نقدر أن نقول من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة لإن الموسم مازال مستمر".

وأكمل: "لا يجوز أن أخذ الأعضاء العاملين من تصنيف العام الماضي، اخر تاريخ للدعوة للجمعية

العمومية يوم 30 أكتوبر ومنذ ذلك الحين يجب أن تكون تعلم من الأعضاء العاملين وهذا ليس متوفر حاليا لأن الموسم سيكون مازال مستمرا".

وأضاف: "طبقا للقانون فلا يجب الدعوة لجمعية عمومية، الفيفا هو المسئول عن إيجاد الحل، وأكدنا إنه لا يمكن طبقا للائحة والقانون إن يكون هناك انتخابات قبل نهاية الموسم".