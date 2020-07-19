جوارديولا يلوم لاعبي السيتي بعد إقصائهم من كأس الاتحاد على يد أرسنال

ألقى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي اللوم على لاعبي الفريق، بعد الخسارة أما أرسنال بثنائية نظيفة، في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصرحيات له عقب الهزيمة: "لم نلعب بشكل جيد، السبب الوحيد الذي يجعلنا نشعر بالأسف ليس خسارة المباراة، فهذا يمكن أن يحدث، ولكن لأننا لم نلعب في الشوط الأول مثلما لعبنا في الثاني".

وأضاف: "لقد بدأنا المباراة بأداء منخفض،

وليس بالطريقة التي يجب أن نلعب بيها، دائمًا ما نكون مستعدين ولكن اليوم لم نكن كذلك".

وأكمل: "إذا لم تلعب لمدة 90 دقيقة في نصف النهائي بشكل جيد، يمكن أن يحدث هذا، لم نلعب جيدًا، نحن بشر، لعب الخصم بشكل جيد، في بعض الأحيان يحدث ذلك".

وأتم: " لا يتطلب الأمر عبقرية لمعرفة أنه يجب

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علينا أن نرفع مستوانا قبل مواجهة ريال مدريد ، أمامنا الآن أسبوعان قبل أن نلعب مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا ، هذه البطولة هي فرصتنا الأخيرة التي يجب أن نستغلها للفوز بكأس آخر".

وظهر جوارديولا أثناء المباراة بعد الهدف الأول لأرسنال ، في لقطة بينت ، مدي غضبه وهو يحدث أحد مقاعد البدلاء، شيرا ببعض الإشارات والتعبيرات ، التي أظهرت مدي سوء فهم لاعبي الفريق في تنفيذ خطته.

شاهد جواريولا غاضب من لاعبي مانشستر سيتي أمام أرسنال

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