احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد كاسونجو

حرص لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق عقب نهاية المران ضمن معسكر الفريق ببرج العرب بالاسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي. النشاط الرياضي. وتجمع لاعبو الفريق لتهنئة اللاعب بعيد ميلاده الـ 26 وسط أجواء احتفالية في ظل ارتباط كاسونجو بعلاقات طيبة مع الجميع داخل الفريق منذ انضمامه للفريق موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨. بعلاقات طيبة مع الجميع داخل الفريق منذ انضمامه للفريق موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨. ومن المقرر استئناف منافسات الدوري الممتاز بدءا من السادس من أغسطس المقبل بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

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