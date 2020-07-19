الزمالك يخوض تدريبه المسائي بملعب فندق برج العرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون

على التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية في بداية التدريب، وبعدها ركز الجهاز الفني على التدريبات الفنية استعدادا لمباراة سموحة الودية المقرر لها غدا الأحد في إطار استعدادات الفريق لعودة النشاط.

واختتم كارتيرون التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين، سيطر الحماس عليها في ظل رغبة كل لاعب في الظهور بأفضل مستوى.

ومن المقرر عودة منافسات الدوري الممتاز بدءا من السادس من اغسطس المقبل.