الزمالك يخوض تدريبه المسائي بملعب فندق برج العرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.
وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرونعلى التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية في بداية التدريب، وبعدها ركز الجهاز الفني على التدريبات الفنية استعدادا لمباراة سموحة الودية المقرر لها غدا الأحد في إطار استعدادات الفريق لعودة النشاط.
واختتم كارتيرون التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين، سيطر الحماس عليها في ظل رغبة كل لاعب في الظهور بأفضل مستوى.
ومن المقرر عودة منافسات الدوري الممتاز بدءا من السادس من اغسطس المقبل.
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