آرتيتا ينقذ آرسنال ويطيح باستاذه “جوارديولا” من نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

أطاح ارسنال بقيادة “ميكيل ارتيتا” ، باستاذه “بيب جوارديولا”، من كأس الاتحاد الانجليزي بعدما تغلب على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 18 يوليو 2020، على ملعب ويمبلي، فى نصف نهائي البطولة.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من الإيفواري نيكولاس بيبي، بهدف أفريقي خالص.

قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 71، بعد ان استلم تمريرة كيران تيرني على الجهة اليسرى وانطلق بسرعة كبيرة نحو مرمى السيتي ونجح في تسجيل الهدف الثاني من بين أقدام إيدرسون.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبا، فيما توج بالبطولة ثلاث مرات خلال المواسم الستة الماضية، فيما توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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ولم يتجاوز فريق المدرب بيب جوارديولا مطلقا آثار هدف أوباميانج، وفي الوقت الذي بدأ فيه يضغط بشكل أكبر على أرسنال في الشوط الثاني، قدم المهاجم الجابوني لمحة ساحرة أخرى وانطلق وحيدا قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس إيدرسون في الدقيقة 71.

وتصدى أرسنال لضغط سيتي في الدقائق الأخيرة لكن لم يبد مهددا على الإطلاق ليضع حدا إلى سبع هزائم متتالية أمام فريق جوارديولا من بينها الخسارة 3-صفر في الدوري قبل شهر.

وتأهل أرسنال لهذا الدور من كأس الاتحاد الانجليزي بتغلبه على شيفيلد يونايتد 2 / 1 في دور الثمانية، فيما صعد مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على نيوكاسل 2 / صفر.

ويلتقي أرسنال في المباراة النهائية بكأس الاتحاد الانجليزي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي غدا الأحد.

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