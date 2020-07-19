رسميًا..فياريال يعلن رحيل سانتي كازورلا وبرونو سوريانو في الميركاتو الصيفي

أكد نادي فياريال في بيان رسمي انتهاء مسيرة لاعبي وسطه المخضرمين “برونو سوريانو وسانتي كازورلا” في الميركاتو الصيفي هذا العام.

وقال النادي في بيان رسمي بأن سوريانو وكازورلا سيغادران فريق الغواصات الصفراء بعد مشاركتهم في المباراة الأخيرة من الدوري الاسباني هذا الموسم أمام إيبار، والمقرر لها غدًا الأحد.

وفي مقابلة مشتركة مع برونو بثت عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي قال كازورلا اليوم السبت “الأمر سيصبح أكثر تميزًا وتفردًا بعد التواجد هنا حتى اللحظة الأخيرة إلى جانب برونو سوريانو بعد أن تقاسمنا عمليًا كل شيء في هذا النادي”.

وأمضى القائد برونو كل مسيرته الاحترافية بين صفوف فياريال، ورفض الرحيل ذات مرة إلى ميلان الإيطالي، ومرة أخرى إلى مانشستر سيتي، كما ارتبط بالانضمام لصفوف برشلونة قبل عدة سنوات.

وأعلن صاحب الـ36 عامًا اعتزاله اللعبة بسبب معاناته من سلسلة إصابات في الركبة تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أعوام متتالية قبل العودة من جديد في شهر يونيو 2020 ليشارك في بضع مباريات.

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وقال برونو سوريانو لموقع فياريال “أود البقاء هنا طوال حياتي لكن لكل شيء نهاية. من الآن فصاعدا سأكون المشجع رقم واحد لفياريال. سيظل فياريال دوما جزءا من حياتي”.

وبدأ كازورلا أيضا مسيرته في صفوف فياريال، وأمضى معه تسعة مواسم خلال حقبة لعب خلالها أيضًا لعدة فرق منها ريكيارتيفو هويلفا وملقة وأرسنال ثم عاد إلى فياريال في 2018 بعد معاناته من مشكلات في الكاحل كادت تتسبب في اعتزاله المُبكر.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن كازورلا (35 عامًا) سينتقل إلى نادي السد القطري الذي يدربه نجم خط وسط برشلونة السابق تشابي هرنانديز.

وقال برونو أيضا “هناك العديد من الزملاء في الفريق لكنه (كازورلا) هو أفضل زميل لعبت معه”.

وضمن فياريال المنافسة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل لكنه يحاج إلى الفوز على إيبار لضمان حصوله على المركز الخامس في الترتيب.