 آرسنال يجرد مانشستر سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي



حقّق أرسنال نتيجة ملفتة أخرى خلال أقل من أسبوع بعدما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي متجاوزاً حامل اللقب، شاهد ملخص مباراة أرسنال ومانشستر سيتي.



تجاوز أرسنال منافسه مانشستر سيتي 2-0 اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ليقطع بطاقة العبور إلى نهائي المسابقة.



وتقدم أرسنال صاحب العدد التاريخي بمرات الفوز باللقب (13) بفضل الغابوني أوباميانغ الذي استفاد من عرضية محكمة أرسلها زميله الإيفواري بيبي (19)



وطغى على أداء سيتي في الشوط الأول البطء والفردية في الثلث الأخير من ملعب أرسنال الأمر الذي جعل حامل اللقب يخرج إلى غرف الملابس متأخراً بالنتيجة.



وتحسن سيتي بشكل ملحوظ في أول ربع ساعة من القسم الثاني دون أن يهز الشباك، إذ غاب التوفيق عن ستيرلينغ ووقف حارس أرسنال ودفاعه في وجه محاولات الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفن دي بروين.



وحسم أوباميانغ اللقاء بهدف ثانٍ من مرتدة مثالية (71) محبطاً آمال سيتي الذي كان قريباً من التعديل.



وجاء فوز أرسنال بعد أيام قليلة فقط من إسقاطه ليفربول في الدوري الممتاز (2-1) ليضع عشاق سيتي في حيرة قبل مباراته المرتقبة في أب/ أغسطس أمام ريال مدريد الإسباني ضمن إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا رغم تفوقه ذهاباً في إسبانيا 2-1.



وسيلتقي أرسنال في النهائي مع الفائز من لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد المقرر الأحد. المصدر: بي إن سبورت



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